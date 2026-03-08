Yeni Şafak
Kadıköy'de nefis dönüş: Fenerbahçe 3-2 Samsunspor (ÖZET)

22:068/03/2026, Pazar
Sidiki Cherif'in son dakika attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.
Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u son dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Matteo Guendouzi, 90. dakikada Nene ve 90+5. dakikada Cherif attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Matteo Guendouzi, 90. dakikada Dorgeles Nene ve 90+5. dakikada Sidiki Cherif kaydetti.

Samsunspor'un golleri 11 ile 23. dakikada Marius Mouandilmadji (2) geldi.

Bu sonucun ardından iki maç sonra kazanan Fenerbahçe, 57 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer aldı.

Tedesco'nun ekibi bir sonraki hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Brezilyalı kaleci Ederson, bu maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek.


FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Brown, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Cherif.

Samsunspor: Okan, Yunus, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji.


MAÇTAN DAKİKALAR

11' Carlo Holse'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Marius Mouandilmadji, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ederson'un solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.

15' Musaba'nın sağ kanattan yerden ceza alanına gönderdiği pasıyla topla buluşan Matteo Guendouzi, penaltı noktası gerisinden gelişine yaptığı düzgün vuruşla topu Okan Kocuk'un sağından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.

20' Marco Asensio'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Archie Brown'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

23' Mouandilmadji'nin golü ile maçta tekrar öne geçiyor. Logi Tomasson'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte topla buluşan Marius Mouandilmadji, topu kontrol ederek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ederson'un yanından ağlarla buluşturarak kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oldu: 1-2.

45' Archie Brown'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Okan Kocuk topu kornere çelmeyi başardı.

İKİNCİ YARI

59' Celil Yüksel'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Elayis Tavsan'ın kafa vuruşunda Ederson topa hakim olmayı başardı.

60' Carlo Holse'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Olivier Ntcham'ın yaptığı vuruşta Ederson topu kornere çelmeyi başardı.

83' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Marco Asensio'nun doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıktı.

89' Asensio'nun pasıyla topla buluşan Dorgeles Nene, ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Okan Kocuk'un yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 2-2.

90+5' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Levent Mercan'ın ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte savunmadan seken topu önünde bulan Sidiki Cherif, yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Okan Kocuk'un sağından ağlarla buluşturmayı başardı: 3-2.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇ SONUCU

Fenerbahçe - Samsunspor maçının özetini izlemek için

MAÇTAN NOTLAR
- Tedesco ilk müdahaleyi 61'de yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, oyuna ilk müdahaleyi 61. dakikada gerçekleştirdi.


İtalyan teknik adam, Anthony Musaba'nın yerine İsmail Yüksek'i, Mert Müldür'ün yerine is Yiğit Efe Demir'i oyuna dahil etti.


Genç çalıştırıcı, yaptığı değişikliklerle 3'lü formasyonu 4'lüye çevirirken, kalan bölümde Levent Mercan sağ beke, Archie Brown ise sol beke geçti. Savunmada ise Yiğit Efe ile Jayden Oosterwolde forma giydi.


- Sidiki Cherif, seriye bağladı

Fenerbahçe'nin genç santrforu Sidiki Cherif, üst üste bulduğu gollerle yükselişe geçti.


Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki golcü, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarının ardından Samsunspor ağlarını da havalandırdı.


Sidiki Cherif, sarı-lacivertlilerin oynadığı son 3 resmi maçta da ağları sarsmayı başardı.


- Guendouzi ligde ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin defansif orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, ligde ilk golünü attı.


Müsabakanın 15. dakikasında takımına beraberlik golünü getiren Fransız orta saha, Süper Kupa'da da Galatasaray filelerini havalandırmıştı.


- Ederson cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes, cezalı duruma düştü.


İlk yarının sonunda hakeme itiraz eden tecrübeli kaleci, Fatih Karagümrük karşısında takımını yalnız bırakacak.


- Ligde 2 maç sonra kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 maç aranın ardından galip geldi.


Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte evinde Kasımpaşa ile 1-1, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 4 puan yitirmişti.


Fenerbahçe, 2 maçın ardından Samsunspor'u 3-2 yenmeyi başardı.


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

