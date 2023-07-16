Fenerbahçe açıkladı: Tadic transfer görüşmesi için geliyor

Dusan Tadic
Fenerbahçe, Beşiktaş ile anılan Dusan Tadic kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, Sırp futbolcuyu özel uçakla İstanbul'a getiriyor.
Kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir." ifadeleri yer aldı.
29 gole katkı yaptı
2022-23 sezonunda Ajax ile ligde 34 maça çıkan Dusan Tadic, 11 gol 18 asistlik istatistik yakaladı.