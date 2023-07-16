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Spor

Fenerbahçe açıkladı: Tadic transfer görüşmesi için geliyor

Ajax'tan ayrılan Dusan Tadic, Fenerbahçe'ye imza atmak üzere İstanbul'a geliyor.

01:12 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Dusan Tadic

Dusan Tadic

Fenerbahçe, Beşiktaş ile anılan Dusan Tadic kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, Sırp futbolcuyu özel uçakla İstanbul'a getiriyor.


Kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir." ifadeleri yer aldı.



29 gole katkı yaptı

2022-23 sezonunda Ajax ile ligde 34 maça çıkan Dusan Tadic, 11 gol 18 asistlik istatistik yakaladı.

#Transfer
#Fenerbahçe
#Dusan Tadic
1 saat önce
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