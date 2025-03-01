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Fenerbahçe Antalyaspor maçına hazır

Fenerbahçe Antalyaspor maçına hazır

20:441/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe antrenmanından kare.
Fenerbahçe antrenmanından kare.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Onvo Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.


2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.


Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.







#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig
#Antalyaspor

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