Fenerbahçe-Başakşehir
Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe 9 yıl sonra kupa kazanmış oldu.
Fenerbahçe'nin gollerini 1 ve 29.dakikalarda Batshuayi kaydetti. Sarı-lacivertli ekip 10 yıl sonra Türkiye Kupası'nı müzesini götürdü.
Fenerbahçe-Başakşehir maç özeti
1. dakikada rakipten topu kapan Arda Güler’in ara pasında defansın arkasına sarkan Michy Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0
11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz’in yaptığı ortaya dokunan Serdar’ın şutu az farkla auta gitti.
30. dakikada Arda’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Arao’nun ortasında kale önünde topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0