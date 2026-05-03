Fenerbahçe başkan adayı açıkladı: "17 futbolcuyla yolları ayıracağız"

15:043/05/2026, Pazar
Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, yerli teknik direktörde ısrarcı olduğunu belirtirken, iki forvet transferi planladıklarını ve 17 futbolcuyla yolları ayıracaklarını açıkladı.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Barış Göktürk, basın mensuplarıyla bir araya gelerek projelerini ve planlarını açıkladı. Göktürk’ün özellikle teknik direktör tercihi ve kadro yapılanmasına dair sözleri dikkat çekti.


'YERLİ HOCA KONUSUNDA ISRARCIYIM'

Yerli teknik direktör konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Göktürk, “Yerli hoca veya yerliye yakın bir hoca konusunda ısrarcıyım” ifadelerini kullandı. Yeni sezon planlamasına da değinen başkan adayı, transfer ve teknik ekip konusunda hazırlıklarının tamam olduğunu belirterek, “Alacağımız iki forveti, teknik direktörümüzün kim olacağını, Samandıra sorumlumuzun kim olacağını biliyoruz” dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk
MEHMET ALİ AYDINLAR'DAN TEKLİF

Göktürk, eski başkanlardan Mehmet Ali Aydınlar ile yaptığı görüşmeye de açıklık getirdi. Aydınlar’ın kendisini arayarak birlikte hareket etme ve ortak liste oluşturma teklifinde bulunduğunu belirten Göktürk, bu görüşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.


'KİM KURDU ARKADAŞLAR?'

Mevcut kadroya yönelik eleştirilerde de bulunan Göktürk, takımın yapılanmasında mevcut yönetimin etkisine dikkat çekti. “Mevcut kadroyu kim kurdu arkadaşlar? Ne çabuk unutuyorsunuz. Mevcut adaylardan biri ile Ali Koç kurdu” ifadelerini kullanan Göktürk, geçmiş transfer politikalarını da sorguladı.


'17 FUTBOLCUYLA YOLLARI AYIRACAĞIZ'

Kadroyla ilgili radikal değişiklikler planladığını dile getiren başkan adayı, “17 futbolcuyla yollarımızı ayıracağız” sözleriyle kapsamlı bir revizyon sinyali verdi.





