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Spor

Fenerbahçe Beko uzatmalarda Bayern Münih'i 98-91 mağlup etti |ÖZET

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Bayern Münih'i konuk etti. Ev sahibi Fenerbahçe maçtan 98-91'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi Sarı-lacivertlilerde 30 sayıyla Scottie Wilbekin oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 13'üncü galibiyetini elde etti. Fenerbahçe - Bayern Münih maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

23:32 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:33 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko, kendi evinde Bayern Münih'i 98-91 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, kendi evinde Bayern Münih'i 98-91 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 21'nci haftasında evinde Alman ekibi Bayern Münih'i 98-91 mağlup etti. Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe, Partizan galibiyeti sonrası 8'nci EuroLeague maçının 7'sini kazanmış oldu. EuroLeague'de toplamda 21 maçta 13 galibiyet ve 8 mağlubiyetle yoluna devam eden Fenerbahçe Beko, 22'inci hafta karşılaşmasında 19 Ocak Cuma günü saat 21.00'de deplasmanda Zalgris Kaunas'a konuk olacak. Fenerbahçe - Bayern Münih maç özeti haberimizde.

FENERBAHÇE - BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Bayern Münih maçının özetini izlemek için

SAYILAR

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 30, Calathes 6, Pierre 15, Sestina 5, Papagiannis 2, Motley 12, Sertaç Şanlı 2, Biberovic 5, Guduric 8, Dorsey 13, Madar

Bayern Münih: Edwards 7, Bolmaro 2, Lucic 11, Booker 16, Brankovic 4, Babb 3, Francisco 21, Radoncic, Bonga 4, Obst 15, Harris 8, Giffey

PERİYOTLAR

1'İNCİ PERİYOT: 22-22

DEVRE: 38-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-59

13. GALİBİYET

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 21'nci haftasında evinde Alman ekibi Bayern Münih'i 98-91 mağlup etti. en skorer ismi Sarı-lacivertlilerde 30 sayıyla Scottie Wilbekin oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 13'üncü galibiyetini elde etti.

Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe, Partizan galibiyeti sonrası 8'nci EuroLeague maçının 7'sini kazanmış oldu.

Fenerbahçe Beko, 22'inci hafta karşılaşmasında 19 Ocak Cuma günü saat 21.00'de deplasmanda Zalgris Kaunas'a konuk olacak.



#Fenerbahçe Beko
#Bayern Münih
#THY Euroleague
11 saat önce
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