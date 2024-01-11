Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 21'nci haftasında evinde Alman ekibi Bayern Münih'i 98-91 mağlup etti. Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe, Partizan galibiyeti sonrası 8'nci EuroLeague maçının 7'sini kazanmış oldu. EuroLeague'de toplamda 21 maçta 13 galibiyet ve 8 mağlubiyetle yoluna devam eden Fenerbahçe Beko, 22'inci hafta karşılaşmasında 19 Ocak Cuma günü saat 21.00'de deplasmanda Zalgris Kaunas'a konuk olacak. Fenerbahçe - Bayern Münih maç özeti haberimizde.
FENERBAHÇE - BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ
SAYILAR
Fenerbahçe Beko: Wilbekin 30, Calathes 6, Pierre 15, Sestina 5, Papagiannis 2, Motley 12, Sertaç Şanlı 2, Biberovic 5, Guduric 8, Dorsey 13, Madar
Bayern Münih: Edwards 7, Bolmaro 2, Lucic 11, Booker 16, Brankovic 4, Babb 3, Francisco 21, Radoncic, Bonga 4, Obst 15, Harris 8, Giffey
1'İNCİ PERİYOT: 22-22
DEVRE: 38-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-59
13. GALİBİYET
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 21'nci haftasında evinde Alman ekibi Bayern Münih'i 98-91 mağlup etti. en skorer ismi Sarı-lacivertlilerde 30 sayıyla Scottie Wilbekin oldu.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 13'üncü galibiyetini elde etti.
Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe, Partizan galibiyeti sonrası 8'nci EuroLeague maçının 7'sini kazanmış oldu.
Fenerbahçe Beko, 22'inci hafta karşılaşmasında 19 Ocak Cuma günü saat 21.00'de deplasmanda Zalgris Kaunas'a konuk olacak.