THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Partizan’ı konuk etti. Ev sahibi Fenerbahçe maçtan 91-76’lık skor galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi Sarı-lacivertlilerde 24 sayıyla Tyler Dorsey oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 12'nci galibiyetini elde ederken, Partizan ise 10'uncu mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe - Partizan maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.