Fenerbahçe Beko - Bursaspor Basketbol: 92-84

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk periyot 23-21 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta oyundan kopmayan konuk ekip özellikle Malik Parsons ve Brandon Childress’ın skorer oyunlarıyla ilk yarıyı 45-41 önde tamamladı.

3’üncü periyoda etkili başlayan ev sahibi takım çekişmeli geçen periyodu 67-64 önde tamamladı. Son periyodun ilk 2 dakikasında farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Beko, maçtan da 92-84 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Bursaspor Basketbol’dan Brandon Childress oldu.