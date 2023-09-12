Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlamasında bulunmayan Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada:

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada:

Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan, daha önceki yıllarda da 2013-2015 sezonları arasında formamızı giyen sporcumuz Nemanja Bjelica ile yollarımız ayrılmıştır.