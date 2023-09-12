Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlamasında bulunmayan Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdığını duyurdu.
"Nemanja Bjelica’ya teşekkürlerimizle
Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan, daha önceki yıllarda da 2013-2015 sezonları arasında formamızı giyen sporcumuz Nemanja Bjelica ile yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nemanja Bjelica’ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz"
Nenad Bjelica, sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünde forma giyememişti.