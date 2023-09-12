|
Spor

Fenerbahçe Beko'da ayrılık

Sarı-lacivertliler, Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdı.

14:07 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlamasında bulunmayan Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdığını duyurdu.


Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada:

"Nemanja Bjelica’ya teşekkürlerimizle


Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan, daha önceki yıllarda da 2013-2015 sezonları arasında formamızı giyen sporcumuz Nemanja Bjelica ile yollarımız ayrılmıştır.


Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nemanja Bjelica’ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz"


Nenad Bjelica, sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünde forma giyememişti.





#Fenerbahçe Beko
#Nenad Bjelica
#ayrılık
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekliye ara zam bekleyişi başladı! Ne kadar zam yapılacak?