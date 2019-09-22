Fenerbahçe Beko Pavlos Turnuvası'nı dördüncü bitirdi

Panathinaikos'un ev sahipliğinde Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında sarı-lacivertli takım, Yunan rakibi karşısında ilk yarıyı 48-33 geride tamamladı. Sarı-lacivertliler, sahadan 84-74 mağlup ayrıldı.
- Fenerbahçe Beko'da Ahmet Düverioğlu 14, Berkay Candan 13, Tarık Biberovic ise 11 sayı üreterek çift hanelere ulaşan isimler oldu.
Maç sonucu | @paobcgr 84-74 Fenerbahçe Beko
Skor dağılımımız: Ahmet 14, Berkay 13, Biberovic 11, Kalinic 8, Williams 6, Stimac 6, Melih 6, Ergi 5, Sloukas 3, Westermann 2. #NeverEnough pic.twitter.com/7vOP9Edgh9
Maç sonucu | @paobcgr 84-74 Fenerbahçe Beko
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