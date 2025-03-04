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Fenerbahçe Beko'dan THY Avrupa Ligi'nde tarihe geçen performans

Fenerbahçe Beko'dan THY Avrupa Ligi'nde tarihe geçen performans

12:084/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
AA
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Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko erteleme maçında Paris Basketbol'u 87-83 yendi. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmada 30 hücum ribaundu alarak tarihi bir performansa imza attı.

Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'u deplasmanda yenerek THY Avrupa Ligi'nde 18. galibiyetini elde etti.


Bu sezon organizasyonda ikinci şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmada 30 hücum ribaunduna ulaşarak tarihe geçti. Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla hücum ribaundu alan Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın rekoruna ortak oldu.


Müsabakada forma giyen 11 sarı-lacivertli basketbolcudan 10'u, hem savunmada hem de hücumda ribaunt almayı başardı. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, söz konusu mücadelede 20 de savunma ribaundu aldı.


CSKA Moskova, 2020-2021 sezonunda İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı 91-87 yendiği maçta 30'u hücumda 30'u da savunmada olarak üzere toplam 60 ribaunt almıştı.


THY Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla hücum ribaunduna ulaşan 5 takım şöyle:

1. Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova (30)

2. Panathinaikos (26)

3. Partizan, Unicaja Malaga (25)



#Fenerbahçe Beko
#THY Euroleague
#Paris Basketbol

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