Fenerbahçe Beko deplasmanda Paris Basketbol'u mağlup etti

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u deplasmanda 87-83 yendi.
EuroLeague’in 17’nci hafta (erteleme) maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa ekibi Paris Basket’i 87-83 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 22 sayı ile Paris Basket’ten Shorts oldu.
Fenerbahçe Beko, ligdeki 18. galibiyetine ulaştı. Maç boyunca toplamda 50 ribaunt alan sarı-lacivertli takım, özellikle kazandığı 30 hücum ribaunduyla rakibine önemli bir üstünlük kurdu. Fenerbahçe Beko, 39 üç sayılık atıştan 12'sini sayıya çevirdi.