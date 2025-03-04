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Fenerbahçe Beko deplasmanda Paris Basketbol'u mağlup etti

Fenerbahçe Beko deplasmanda Paris Basketbol'u mağlup etti

09:354/03/2025, Salı
AA
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Paris Basket – Fenerbahçe Beko: 83-87
Paris Basket – Fenerbahçe Beko: 83-87

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u deplasmanda 87-83 yendi.

EuroLeague’in 17’nci hafta (erteleme) maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa ekibi Paris Basket’i 87-83 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 22 sayı ile Paris Basket’ten Shorts oldu.


Fenerbahçe Beko, ligdeki 18. galibiyetine ulaştı. Maç boyunca toplamda 50 ribaunt alan sarı-lacivertli takım, özellikle kazandığı 30 hücum ribaunduyla rakibine önemli bir üstünlük kurdu. Fenerbahçe Beko, 39 üç sayılık atıştan 12'sini sayıya çevirdi.


1. Periyot:
26-16 (Paris Basketball lehine)
Devre
: 45-37 (Paris Basketball lehine)
3. Periyot:
60-63 (Fenerbahçe lehine)


#Fenerbahçe BEKO
#Paris Basket
#THY Avrupa Ligi

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