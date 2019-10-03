Fenerbahçe Beko'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, geçtiğimiz sezon oynanan Fenerbahçe-Anadolu Efes maçında yaşanan saha olaylarından dolayı, sarı-lacivertli ekibe 5 maç seyircisiz oynama cezası verdiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nun, Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes 2018-2019 Playoff final serisinde almış olduğu kararlar neticesinde, takımımızın aşağıda belirtilen maçları seyircisiz oynamasına karar verilmiştir. Sezonun ilk haftasında oynanan İTÜ Basketbol müsabakasıyla başlayan bu uygulama, aşağıda belirtilen karşılaşmalar için de devam edecektir:

2. hafta – 6 Ekim Pazar 20.00: Fenerbahçe Beko – Gaziantep Basketbol (yalnızca misafir takım tribünü için satış yapılacak ve yalnızca misafir takım taraftarlarına bu bölümde maçı takip etme izni verilecektir)

Fenerbahçe Beko – Gaziantep Basketbol (yalnızca misafir takım tribünü için satış yapılacak ve yalnızca misafir takım taraftarlarına bu bölümde maçı takip etme izni verilecektir) 3. hafta – 12 Ekim Cumartesi 20.00: Türk Telekom – Fenerbahçe Beko (taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır)

Türk Telekom – Fenerbahçe Beko (taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır) 8. hafta – 17 Kasım Pazar 15.15: Tofaş – Fenerbahçe Beko (taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır)

Tofaş – Fenerbahçe Beko (taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır) 10. hafta – 1 Aralık Pazar 17.30: Pınar Karşıyaka – Fenerbahçe Beko (taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır)

Pınar Karşıyaka – Fenerbahçe Beko (taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır) 12. hafta – 14 Aralık Cumartesi 17.30: Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko (taraftarlarımız için deplasman bileti satışı yapılmayacaktır)

Bilgilendirme



👉 https://t.co/5BjF2mksDS pic.twitter.com/UAKZZcAUIQ — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) October 3, 2019

Önemli notlar:

- Fenerbahçe Beko – Gaziantep Basketbol mücadelesinde yalnızca deplasman tribünü (419-420-421 bloklar) için bilet satışı yapılacaktır. Misafir takım seyircileri için ayrılan bu bölgeye her taraftar misafir takım formaları ile girebilecek, farklı takım forması giymiş taraftarlar görülmesi durumunda dışarı çıkartılacaktır.

- Fenerbahçe Beko’nun yukarıda belirtilen deplasman maçlarında, ev sahibi seyirciler için ayrılan bölgeye her taraftar ev sahibi takım formaları ile girebilecek, farklı takım forması giymiş taraftarlar görülmesi durumunda dışarı çıkartılacaktır.

-Takımımızın seyircisiz oynaması gereken deplasman müsabakaları hesaplanırken, misafir takım seyircisinin alınmadığı Galatasaray Doğa Sigorta – Fenerbahçe Beko mücadelesi dikkate alınmamaktadır."

Fenerbahçe'nin itirazı reddedildi: Maç tekrar edilmeyecek Fenerbahçe, 3-1 mağlup olduğu Alanyaspor maçında 2 kez kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na mücadelenin 45+2. dakikadan itibaren tekrar edilmesi talebinde bulunmuştu.Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, sarı-lacivertlilerin yaptığı itirazı reddetti. Federasyonun resmi hesabından yapılan açıklamada, "16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirildi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verildi" denildi.Taç pozisyonuFenerbahçe Kulübü, karşılaşma 1-0 üstünlüğüyle devam ederken 45+2. dakikada yedikleri golden önce kullanılan taç atışında kural hatası yapıldığı iddiasında bulunmuştu. İtiraz edilen 2. pozisyonSarı-lacivertliler, 47. dakikada 2-1 geri düştükleri golden önce de kaleci Altay'ın topu oyuna soktuğu anda Cisse'nin rakip ceza sahası içerisinde bulunması nedeniyle kural hatası yapıldığını savunmuştu. TFF yönetim Kurulu ayrıca Ankaragücü Kulübü'nün Fenerbahçe ile oynadığı maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusunu da reddetti.Galeri: Alanyaspor'un ikinci golüne IFAB nokta koydu