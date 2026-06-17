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Fenerbahçe - Beşiktaş final serisinin programı açıklandı

Fenerbahçe - Beşiktaş final serisinin programı açıklandı

16:1217/06/2026, Çarşamba
AA
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Final serisi Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak.
Final serisi Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak final serisinin maç programı belli oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisinin programı açıklandı.


Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluğa olacağı final serisinin programı şöyle:


21 Haziran Pazar

14.30 Fenerbahçe İstanbul Jet-Beşiktaş (Metro Enerji)


23 Haziran Salı

13.00 Beşiktaş-Fenerbahçe İstanbul Jet (Süleyman Seba)


25 Haziran Perşembe

18.00 Fenerbahçe İstanbul Jet-Beşiktaş (Metro Enerji)


27 Haziran Cumartesi (Gerekirse)

14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe İstanbul Jet (Süleyman Seba)


29 Haziran Pazartesi (Gerekirse)

18.00 Fenerbahçe İstanbul Jet-Beşiktaş (Metro Enerji)




#Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
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