Fenerbahçe - Beşiktaş final serisinin programı açıklandı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak final serisinin maç programı belli oldu.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisinin programı açıklandı.
Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluğa olacağı final serisinin programı şöyle:
14.30 Fenerbahçe İstanbul Jet-Beşiktaş (Metro Enerji)
13.00 Beşiktaş-Fenerbahçe İstanbul Jet (Süleyman Seba)
18.00 Fenerbahçe İstanbul Jet-Beşiktaş (Metro Enerji)
14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe İstanbul Jet (Süleyman Seba)
18.00 Fenerbahçe İstanbul Jet-Beşiktaş (Metro Enerji)