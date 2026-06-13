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Türk Telekom'da Kyle Alexander ile yollar ayrıldı

Türk Telekom'da Kyle Alexander ile yollar ayrıldı

17:3713/06/2026, Cumartesi
AA
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Alexander, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynuyor.
Alexander, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynuyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, Kanadalı oyuncu Kyle Alexander ile sözleşme yenilemedi.

Türk Telekom Basketbol Takımı, Kyle Alexander'a veda etti.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz iki sezon boyunca takımımızın formasını giyen oyuncumuz Kyle Alexander'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Normal sezonu 5. bitiren başkent ekibi, play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes'e 2-0 yenilmişti.






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