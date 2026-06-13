Türk Telekom'da Kyle Alexander ile yollar ayrıldı

Türk Telekom Basketbol Takımı, Kyle Alexander'a veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz iki sezon boyunca takımımızın formasını giyen oyuncumuz Kyle Alexander'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.