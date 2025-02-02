Fenerbahçe - Çaykur Rizespor || Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Burak Pakkan düdük çalıyor.





Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 48 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor.





FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Diego, Skriniar, Levent, Oğuz, Fred, Amrabat, Kostic, Szymanski, Dzeko, En Nesyri.

Rizespor: Tarık, Mithat, Mosci, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe





Maçtan önemli dakikalar:

6' Ibrahim Olawoyin'in pasıyla topla buluşan Ali Sowe, ceza yayından kaleye gönderdiği düzgün şutuyla meşin yuvarlağı İrfan Can Eğribayat'ın solundan üst köşede ağlarla buluşturdu: 0-1.

13' Hızlı gelişen atakta Rachid Ghezzal, Babajide Akintola, Ali Sowe arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Ali Sowe'un, altıpas önünden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak İrfan Can Eğribayat'ı yanıltarak solundan ağlarla buluşturdu: 0-2.

21' Rachid Ghezzal'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda İrfan Can Eğribayat köşeden topu uzaklaştırmayı başardı.

42' Kostic'in kullandığı serbest vuruşta Milan Skriniar kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi fakat gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

45+6' Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Çaykur Rizespor'da Olawoyin ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.

45+8' Penaltıda topun başına geçen Edin Dzeko topu ağlara gönderdi: 1-2.

İKİNCİ YARI

49' Edin Dzeko'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin yaptığı vuruşta Tarık Çetin topa hakim olmayı başardı.

54' Youssef En-Nesyri'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Edin Dzeko'nun yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

78' Rachid Ghezzal ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Çaykur Rizespor 9 kişi.

79' Savunmada seken topu Edin Dzeko, filelere gönderdi: 2-2.





FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI SKOR





Maçtan notlar:

Mourinho 2 maç sonra takımın başında

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübede yer aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakmıştı. Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamamıştı.





Carlos ve Skriniar 11'de, Talisca kulübede

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Diego Carlos ve Milan Skriniar Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev alırken Anderson Talisca ise yedek kulübesinde yer aldı. Göztepe karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Diego Carlos ilk kez 11'de maça başladı. Milan Skriniar ilk 11'de başlarken ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Anderson Talisca ise kulübede forma şansı bekledi. Yeni transferlerden Ognjen Mimovic ise henüz lisansı çıkmadığı için maç kadrosunda yer almadı.





6 eksik

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Dominik Livakovic, Allan Saint-Maximin ve Mert Müldür kadroda yer almadı. Bu isimlerin yanı sıra Yusuf Akçiçek de teknik heyet kararıyla dinlendirildi.





Fenerbahçe, Dereli ve Altıparmak'ı unutmadı

Fenerbahçe Kulübü, hayatlarını kaybeden camianın önemli isimlerinden Ogün Altıparmak ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Dereli'yi unutmadı. Sarı-lacivertli takım ısınma sırasında, Mehmet Dereli için "Her şey için teşekkürler, daima kalbimizdesin", Ogün Altıparmak için de "Seni unutmayacağız Ogün Altıparmak" yazılı tişörtleri giydi. Öte yandan hayatlarını kaybeden isimler için maçtan önce saygı duruşunda bulunuldu.





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