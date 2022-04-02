Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray'a kötü haber: Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 4 ve 12. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 2-0 getirdi.

Derbi öncesinde kötü haber

Gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray'a kötü bir haber geldi. Karagümrük maçının 33. dakikasında sakatlanan genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu oyuna devam edemedi. Kerem'in yerine Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

Kerem Aktürkoğlu'nun durumu henüz belirsizliğini korurken, çekilecek MR'ın ardından Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına karar verilecek.