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Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray'a kötü haber: Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 33. dakikasında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu oyuna devam edemedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaraya kötü haber: Kerem Aktürkoğlu sakatlandı​
Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 4 ve 12. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 2-0 getirdi.

Derbi öncesinde kötü haber

Gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray'a kötü bir haber geldi. Karagümrük maçının 33. dakikasında sakatlanan genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu oyuna devam edemedi. Kerem'in yerine Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

  • Kerem Aktürkoğlu'nun durumu henüz belirsizliğini korurken, çekilecek MR'ın ardından Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına karar verilecek.
Aslantepede ikinci perde

Aslantepe'de ikinci perde

Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.
Derbi öncesinde kötü haber

Derbi öncesinde kötü haber

​​Galatasaraylı oyuncu, Karagümrük maçında sakatlandı.
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