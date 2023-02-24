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Spor

Fenerbahçe erteleme maçında Konyaspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında yarın Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:04 . 24/02/2023 Cuma
AA
Fenerbahçe kazanarak puan farkını korumak istiyor.

Fenerbahçe kazanarak puan farkını korumak istiyor.

Süper Lig'de erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.


Sarı-lacivertliler, ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çok tartışılan hakem kararlarının yaşandığı Adana Demirspor deplasmanında 2 puan kaybetmişti. Söz konusu puan kaybıyla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor.


Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 45 puanla 2. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini yaşatmıştı.


Jesus kulübede olamayacak


Fenerbahçe'de Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamayacak. Portekizli teknik adam, tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında olamayacak. Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapacak.


Tek eksik

Sarı-lacivertlilerde Adana Demirspor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.


Sınırda 7 isim

Fenerbahçe'de Konyaspor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında mücadele edemeyecek.


#Fenerbahçe
#Konyaspor
#Süper Lig
#23.Hafta
14 dakika önce
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Fenerbahçe erteleme maçında Konyaspor'u ağırlayacak
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