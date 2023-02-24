Fenerbahçe erteleme maçında Konyaspor'u ağırlayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, bugün yapılacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimi Fenerbahçe'nin rakibi de belli olacak. Peki Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.