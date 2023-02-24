UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Manchester United ile Barcelona 2-2'nin rövanşında kozlarını paylaştı. Old Trafford'da kazanan 2-1'lik skor ile ev sahibi oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin katılacağı kurada seri başı olmayan Manchester United'ın muhtemel rakipleri, Real Betis, Union Saint Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg, Ferencvaros ve Fenerbahçe olurken, İngiliz ekibi aynı ülke takımları bu turda karşılaşamayacağı için seri başı takımlar arasında olan Arsenal ile eşleşemeyecek.