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Spor

ÖZET | Manchester United - Barcelona: 2-1 (4-3)

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu karşılaşmasında Manchester United, 2-2'nin rövanşında Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek son 16 biletini aldı. Bu maçın özetine ve gollerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:49 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
İngiliz ekibinin Brezilyalı futbolcusu Anthony, bu sezon çıktığı 24 maçta 6 gol 1 asistle oynadı.

İngiliz ekibinin Brezilyalı futbolcusu Anthony, bu sezon çıktığı 24 maçta 6 gol 1 asistle oynadı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Manchester United ile Barcelona 2-2'nin rövanşında kozlarını paylaştı. Old Trafford'da kazanan 2-1'lik skor ile ev sahibi oldu.


Maçın 18. dakikasında Lewandowski'nin penaltı golüyle geriye düşen Manchester ekibi, 47. dakikada Fred ve 73. dakikada Antony'nin golleriyle rakibini 2-1 yenerek tur atladı.


Manchester United-Barcelona 2-1 maç özeti



Manchester United'ın son 16 turundaki muhtemel rakipleri

Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi bugün saat 14.00'te yapılacak. Kura çekimi TV8 ve Exxen'den naklen yayınlanacak.


Temsilcimiz Fenerbahçe'nin katılacağı kurada seri başı olmayan Manchester United'ın muhtemel rakipleri, Real Betis, Union Saint Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg, Ferencvaros ve Fenerbahçe olurken, İngiliz ekibi aynı ülke takımları bu turda karşılaşamayacağı için seri başı takımlar arasında olan Arsenal ile eşleşemeyecek.


#Manchester United
#Barcelona
#UEFA Avrupa Ligi
#Kura Çekimi
29 dakika önce
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ÖZET | Manchester United - Barcelona: 2-1 (4-3)
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