İngiliz ekibinin Brezilyalı futbolcusu Anthony, bu sezon çıktığı 24 maçta 6 gol 1 asistle oynadı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Manchester United ile Barcelona 2-2'nin rövanşında kozlarını paylaştı. Old Trafford'da kazanan 2-1'lik skor ile ev sahibi oldu.
Maçın 18. dakikasında Lewandowski'nin penaltı golüyle geriye düşen Manchester ekibi, 47. dakikada Fred ve 73. dakikada Antony'nin golleriyle rakibini 2-1 yenerek tur atladı.
Manchester United-Barcelona 2-1 maç özeti
Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi bugün saat 14.00'te yapılacak. Kura çekimi TV8 ve Exxen'den naklen yayınlanacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin katılacağı kurada seri başı olmayan Manchester United'ın muhtemel rakipleri, Real Betis, Union Saint Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg, Ferencvaros ve Fenerbahçe olurken, İngiliz ekibi aynı ülke takımları bu turda karşılaşamayacağı için seri başı takımlar arasında olan Arsenal ile eşleşemeyecek.