Fenerbahçe-Eyüpspor (CANLI)

Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe-Eyüpspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor, Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele beINSPORTS2'den naklen yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Fenerbahçe
: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Skriniar, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Talisca, En-Nesyri
Eyüpspor
: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut, Stepanenko, Emre Mor, Yalçın, Prince, Umut Bozok, Thiam
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