Fenerbahçe-Eyüpspor: 2-1

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 32. dakikada Youssef En-Nesyri, 84. dakikada Edin Dzeko’nun golleriyle 2-1 kazandı. Bu maç öncesi Kadıköy’de oynadığı son 4 maçın 3’ünde puan kaybı yaşayarak lider Galatasaray ile puan farkının açılması sonrası şampiyonluk yarışında geride kaldı.





Ezeli rakibinin aynı saatte başlayan Kayserispor karşısında galibiyet elde etmesiyle son 2 hafta kala şampiyonluk kesinleşti. Geçtiğimiz sezon son haftaya kadar süren yarışta Fenerbahçe, 99 puan alarak ligi ikinci tamamladı. Bu sezon takımın başına geçen Jose Mourinho yönetimindeki takım, bu sezon da aynı durumu yaşadı.





2020-2021 sezonunda 3 büyük takım da şampiyonluk yarışında olurken, sarı-lacivertliler sezonu 2 puan farkla üçüncü tamamladı. Fenerbahçe sonraki sezon Trabzonspor’un, 2023’te ise Galatasaray’ın 8 puan gerisinde bitirdi.





Fenerbahçe, bugün alınan sonuçlarla birlikte 2024-2025 sezonunu yeniden ikinci tamamlamış olacak. Mourinho’nun öğrencileri gelecek hafta deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.









Fenerbahçe-Eyüpspor maçının önemli anları

26. dakikada sağ kanattaki Tayfur Bingöl'ün pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Stepanenko'nun yayın gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'te kaldı.





27. dakikada Kostic'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte son anda ayağıyla dokunan En-Nesyri'nin vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.





28. dakikada Tadic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Fred'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.





32. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Fred, pasını solundaki Tadic'e çıkardı. Tadic'in kale önüne çevirdiği topa altıpas içinde kafayla dokunan En-Nesyri, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.





45. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Sol taraftan kullanılan kornerde Mert Müldür'ün kafa vuruşunda Eyüpspor'dan Ampem, meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinden çıkardı.





Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.





48. dakikada savunmada Djiku’nun kaptırdığı topta araya giren Emre Mor pasını Thiam’a çıkardı. Bu oyuncunun altıpasın sağ tarafında dönüp yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.





60. dakikada En-Nesyri ile verkaç yapan Talisca’nın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta savunmadan seken topa penaltı noktası gerisinde Oğuz Aydın’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kurtardı.





75. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Tadic’in çevirdiği topa ön direkte Dzeko’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.





84. dakikada Tadic’in pasında topla buluşan Dzeko, rakibini geçerek ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Berke Özer’in üzerinden ağlara gitti. 2-0





90+4. dakikada sağ taraftan Caner Erkin’in yaptığı ortada altıpas üzerinde Emre Akbaba’nın kafa vuruşunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında altıpas üzerinde topu önünde bulan Umut Meraş, boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1





Mücadele 2-1 sona erdi.











