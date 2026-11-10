Ömer Üründül'den olay tahmin: "İlk 3'e girmesini zor görüyorum"

Libre Sports YouTube kanalında konuşan Üründül, şu ifadeleri kullandı:





"Ben, Fenerbahçe'nin ilk 3'e girmesini zor görüyorum. Ancak Trabzonspor ve Beşiktaş'ın geriye gitmesiyle olur. Çünkü fark çoğaldı. Tamam 'şampiyonluk' diyorsun, 9 puan ama Trabzonspor'la da 6 puan var. Şu andaki görüntü bugünkü sıralama gibi olur; Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş... Beşiktaş ile Trabzonspor yer değiştirebilir belki. Benim görüşüm böyle."