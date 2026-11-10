Sergen Yalçın sonrası Şenol Güneş'ten milli takım sözleri: ‘O da bizim ayıbımız’

Tecrübeli teknik adam, Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesinin ardından kararın artık verildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:





"Bana 'Milli takım için teklif geldi mi?' diye sordular ben de 'Gelmedi' dedim. Arkasından Sergen Hoca geldi. Hayırlı olsun. Yabancı gelse de başımın üzerinde yeri var ama milli takımı Türk bir antrenörün yönetmesini isterim. Biz eksik kalıyorsak ve yabancı geliyorsa o da bizim ayıbımız."



