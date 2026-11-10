Galatasaray'da Osimhen ve Leao şoku: Sahalara dönüş tarihleri uzadı

FIFA yılın 11'ini açıkladı: Yıldız isim kadroda yer almadı

2026 FIFPRO Erkekler Dünya 11’i, 73 ülkeden 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla açıklandı. Lionel Messi’nin 18. kez seçilerek rekorunu geliştirdiği, Lamine Yamal’ın ise 20 yaşına gelmeden ikinci kez kadroya giren ilk oyuncu olduğu listede Mbappé, Haaland ve Bellingham da yer aldı. Ancak Ballon d'Or sahibi Harry Kane ise listede yer almadı. işte yılın 11’ine seçilen futbolcular ve mevkileri.