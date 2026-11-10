Diyarbakır'da Galatasaray formalarını pazar girişine serdiler: Türk bayrağına aldırış etmediler

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DİYARBAKIR'DA GALATASARAY FORMALARI PAZAR GİRİŞİNE SERİLDİ

Sosyal medyadaki tartışmalar sürerken Diyarbakır'dan dikkat çeken bir görüntü geldi. Diyarbakır'da bir grup Amedspor taraftarı, lisanslı olmayan Galatasaray formalarını bir semt pazarının girişine yere sererek provokatif bir eyleme imza attı.

ÜZERİNDEKİ TÜRK BAYRAĞINA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Sarı-kırmızılı formaların yere serildiği görüntülerde, formaların üzerinde Türk bayrağı bulunduğu da görüldü. Türk bayrağının yer aldığı formaların bu şekilde sergilenmesi tepki çekti.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup eden Galatasaray'da karşılaşmanın ardından yaşanan bir sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Sarı-kırmızılı ekibin son golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz için GS Store'un hesabından özel bir forma tanıtım videosu yayımlandı.

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Videoda kullanılan altın renkli pelur kağıt görseli, sosyal medyada farklı yorumlara ve Amedspor taraftarlarının tepkisine neden oldu. Tepkilerin ardından GS Store paylaşımı kaldırdı. Galatasaray Kulübü ise yaptığı açıklamada, söz konusu görselin yalnızca ürün ambalaj tasarımında kullanıldığını belirtti.



