Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken şampiyonluk çıkışı: "Korkun onlardan" diyerek açıkladı

TV8 ekranlarında konuşan Rıdvan Dilmen, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında sergilenen oyuna da dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:





"Trabzonspor takımı 3 puan geride. Ligde deplasmanda çok zorlanıyordu, 3 deplasman kazandı. Galatasaray'ı da Beşiktaş'ı da sürklase ettiler.Trabzonspor şu anda şampiyonluk yarışına kadro kalitesinden çok formasıyla geldi. Şimdi devre arasında kadro kalitesini bir tık daha artırdığı zaman korkun Trabzon'dan. Şampiyonluğun en büyük adayı diyebilirim."