Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Premier Lig’de küme düşme hattındaki takıma gidiyor

Milli maç ne zaman? İşte Türkiye'nin Belçika ve Fransa maçlarının tarihleri...

A Milli Futbol Takımı'nın kasım ayındaki maç programı belli oldu. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden ay-yıldızlılar, grup aşamasındaki son iki karşılaşmasında Belçika ve Fransa ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Türkiye'nin milli maçlarının tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.