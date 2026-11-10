10 Kasım'da Atatürk'ü anmayan tek Süper Lig takımı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Süper Lig kulüpleri, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Birçok takımın anma paylaşımları yaptığı günde, Süper Lig ekiplerinden birinin herhangi bir mesaj yayımlamaması dikkat çekti.
Diyarbakır temsilcisi Amedspor'un resmi sosyal medya hesaplarında 10 Kasım'a ilişkin bir anma paylaşımına yer vermemesi gündem oldu. Diğer kulüplerin Atatürk'ü anan mesajlar yayımladığı günde Amedspor'un sessiz kalması sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.
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