RAMS Park'ın zemini o yüzden bozulmuş: Büyük hatayı açıkladılar

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'ın zemini yeniden gündeme geldi. Milli maçlar nedeniyle ekim ayında verilen arada çimlendirme çalışması yapılan statta, aradan henüz bir ay geçmeden saha zemininin bozulması tepki çekti.

Kısa süre içerisinde zemindeki bozulmanın nedeni belli oldu. Çimlendirme çalışmalarını yürüten firmanın Portekizli uzmanı, uygulama sırasında kumlama işleminin yapılması konusunda ısrarcı oldu. O dönemde İstanbul'da yağan yoğun yağış sonrası saha zemininin mevcut durumundan daha kötü hale geldi.

Öte yandan çalışmalarda kullanılan malzemelerin kalitesinin de beklentilerin altında olduğu, uygulanan işlemler ve tercih edilen malzemelerin RAMS Park'ın zeminindeki bozulmada etkili olduğu öğrenildi.

Reklam Reklam

Ligde oynanan Amedspor maçı sonrası sahanın son hali;

Galatasaray'ın RAMS Park'taki zeminin yeniden toparlanması ve istenilen seviyeye getirilmesi için bir süre iç saha maçlarını başka bir statta oynama ihtimalinin de gündemde olduğu konuşuluyor.

Reklam Reklam

Spor

Galatasaray'da Osimhen ve Leao şoku: Sahalara dönüş tarihleri uzadı