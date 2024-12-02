Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Bersan Duran yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının VAR hakemi kim?

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının VAR hakemi kim?

Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. AVAR’da da Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.