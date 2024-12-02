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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının VAR’ı belli oldu

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının VAR’ı belli oldu

13:182/12/2024, Pazartesi
IHA
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Onur Özütoprak
Onur Özütoprak

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında bugün saat 20.00’de Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı konuk edecek.


Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Bersan Duran yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.


Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının VAR hakemi kim?

Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. AVAR’da da Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.






#Fenerbahçe
#Gaziantep FK
#Onur Özütoprak

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