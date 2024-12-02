Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının VAR hakemi kim?

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında bugün saat 20.00’de Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı konuk edecek.
Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Bersan Duran yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.
Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. AVAR’da da Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.
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