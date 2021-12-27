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Fenerbahçe geçen sezona göre düşüşte

Fenerbahçe bu sezonun ilk yarısını 32 puanla 4. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında gösterdiği performansla 2020-2021 sezonunun gerisinde kaldı.

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Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe geçen sezona göre düşüşte
Fenerbahçe bu sezon oynadığı 19 maçta 9 kez kazanabildi.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında gösterdiği performansla 2020-2021 sezonunun gerisinde kaldı.
Spor Toto Süper Lig’de ilk devrenin dün oynanan maçlarla tamamlanmasının ardından Fenerbahçe gösterdiği performans ve istatistikle geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı. 2020-2021 sezonunun ilk yarısında 21 hafta oynanan liglerin 1 haftasını bay geçerek 20 müsabakada 13 galibiyet, 4 yenilgi ve 5 beraberlik alan Fenerbahçe, 42 puanla lider Beşiktaş’ın ardından 2. sırada yer almıştı. Sarı-lacivertliler, 2021-2022 sezonunda ise geçen seneye göre düşüş sergiledi. 2021-2022 sezonunun ilk yarısında oynanan 19 haftada 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan Fenerbahçe, 32 puanla ligin ilk yarısını 4. sırada tamamladı.
Gol yollarında sınıfta kaldı

Süper Lig’in 2020-2021 sezonunda oynanan 20 müsabakada rakip filelere 42 gol bırakan sarı-lacivertliler kalesinde ise 23 gol gördü. Bu sezonun ilk yarısına kadar geçen 19 haftalık periyotta ise Fenerbahçe rakip kalelere 31 gol atarken, ağlarında gördüğü 24 gole engel olamadı.

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