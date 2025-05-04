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Fenerbahçe haberleri: 17 maçlık yenilmezlik serisi yine derbide sona erdi

Fenerbahçe haberleri: 17 maçlık yenilmezlik serisi yine derbide sona erdi

21:254/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
IHA
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Fenerbahçe'nin 17 maçlık yenilmezlik serisi yine derbide sona erdi
Fenerbahçe'nin 17 maçlık yenilmezlik serisi yine derbide sona erdi

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş ile karşılaştı. Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de yaşadığı mağlubiyet sonrası çıktığı 17 maçta da yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler yine derbide ezeli rakibine kaybetti. Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu sezon 3. yenilgisini de derbide aldı. Kanarya, 7 Aralık 2024 tarihinde yaşadığı mağlubiyet sonrası oynadığı müsabakalarda 13 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.


Derbide aldığı mağlubiyetle 75 puanda kalan Fenerbahçe, gelecek hafta Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.


Fenerbahçe evinde 10 puan kaybetti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon evinde 10 puan kaybederken, Galatasaray ve Beşiktaş'a da mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında mücadele ettiği Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Sezonun son haftalarına kadar ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe'de sahasında kaybettiği puanlar farkın artmasına neden oldu. Kanarya, bu sezon ligde sahasında Galatasaray ve Beşiktaş'a yenilirken, Samsunspor ve Kayserispor ile de berabere kaldı.


Son 2 maçta 5 puan

Jose Mourinho'nun öğrencileri, 2 hafta önce de Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak 2 puan bırakmıştı. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşması öncesi ise 9 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Kanarya, Kadıköy'de rakip filelere 38 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.




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