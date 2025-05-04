Süper Lig 34. hafta puan durumu 4 Mayıs: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puanı kaç? İşte güncel puanlar

Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam derbi heyecanı yaşandı. Ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe bu akşam oynanan Beşiktaş karşılaşmasından . sonuçla ayrıldı. Son haftalarda da liderliğini sürdüren Galatasaray'ın, ikinciliğini sürdüren Fenerbahçe'nin ve üçüncülük peşinde koşan Beşiktaş'ın güncel puan durumu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. İşte Süper Lig'in 34. haftasında maçların ardından oluşan puan durumu tablosu.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma . skor ile sonuçlandı. Bu maçın ardından ise paun durumu tablosu da güncellenmiş oldu. Galatasaray ligde 83 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 75 puanla ikinci durumda. Avrupa'ya katılmak isteyen Beşiktaş ise ligin bitimine dört hafta kala derbi galibiyetiyle puanını 52'ye çıkardı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu.
GALATASARAY'IN PUANI KAÇ?
FENERBAHÇE'NİN PUANI KAÇ?
BEŞİKTAŞ'IN PUANI KAÇ?
SÜPER LİG 34. HAFTA PUAN DURUMU (4 MAYIS)
Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçların ardından oluşan puan durumu tablosu ve maç sonuçları şu şekilde;
MAÇ SONUÇLARI 34. HAFTA
ONVO Antalyaspor 1 - 0 TÜMOSAN Konyaspor
Corendon Alanyaspor 1 - 1 Bellona Kayserispor
Çaykur Rizespor 2 - 0 Gaziantep FK
Galatasaray 4 - 1 Sivasspor
Hatayspor 2 - 4 RAMS Başakşehir
Samsunspor 3 - 0 Eyüpspor
Fenerbahçe 0 - 1 Beşiktaş
Adana Demirspor 1 - 2 Göztepe
Kasımpaşa - Trabzonspor (20:00)