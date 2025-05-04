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Süper Lig 34. hafta puan durumu 4 Mayıs: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puanı kaç? İşte güncel puanlar

Süper Lig 34. hafta puan durumu 4 Mayıs: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puanı kaç? İşte güncel puanlar

21:094/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig 34. hafta puan durumu
Süper Lig 34. hafta puan durumu

Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam derbi heyecanı yaşandı. Ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe bu akşam oynanan Beşiktaş karşılaşmasından . sonuçla ayrıldı. Son haftalarda da liderliğini sürdüren Galatasaray'ın, ikinciliğini sürdüren Fenerbahçe'nin ve üçüncülük peşinde koşan Beşiktaş'ın güncel puan durumu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. İşte Süper Lig'in 34. haftasında maçların ardından oluşan puan durumu tablosu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma . skor ile sonuçlandı. Bu maçın ardından ise paun durumu tablosu da güncellenmiş oldu. Galatasaray ligde 83 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 75 puanla ikinci durumda. Avrupa'ya katılmak isteyen Beşiktaş ise ligin bitimine dört hafta kala derbi galibiyetiyle puanını 52'ye çıkardı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu.


GALATASARAY'IN PUANI KAÇ?

Liderliğini sürdüren Galatasaray'ın 34. hafta itibarıyla puanı
83.

FENERBAHÇE'NİN PUANI KAÇ?

Fenerbahçe
, bu akşam oynanan Beşiktaş derbisinin ardından puanı
75
oldu.

BEŞİKTAŞ'IN PUANI KAÇ?

Kadıköy derbisinden . sonuçla ayrılan
Beşiktaş'ın
puanı ise
52.

SÜPER LİG 34. HAFTA PUAN DURUMU (4 MAYIS)

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçların ardından oluşan puan durumu tablosu ve maç sonuçları şu şekilde;



MAÇ SONUÇLARI 34. HAFTA


02 Mayıs 2025 Cuma

ONVO Antalyaspor 1 - 0 TÜMOSAN Konyaspor

03 Mayıs 2025 Cumartesi

Corendon Alanyaspor 1 - 1 Bellona Kayserispor

Çaykur Rizespor 2 - 0 Gaziantep FK

Galatasaray 4 - 1 Sivasspor

Hatayspor 2 - 4 RAMS Başakşehir

04 Mayıs 2025 Pazar

Samsunspor 3 - 0 Eyüpspor

Fenerbahçe 0 - 1 Beşiktaş

Adana Demirspor 1 - 2 Göztepe

05 Mayıs 2025 Pazartesi (Henüz oynanmadı)

Kasımpaşa - Trabzonspor (20:00)

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