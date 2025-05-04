Süper Lig 34. hafta puan durumu 4 Mayıs: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puanı kaç? İşte güncel puanlar

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma . skor ile sonuçlandı. Bu maçın ardından ise paun durumu tablosu da güncellenmiş oldu. Galatasaray ligde 83 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 75 puanla ikinci durumda. Avrupa'ya katılmak isteyen Beşiktaş ise ligin bitimine dört hafta kala derbi galibiyetiyle puanını 52'ye çıkardı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu.