Trendyol Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar, 1-0 kazandı.





Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Ayrıca Portekizli orta saha, 36. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.





Fenerbahçeli taraftarlar yenilen gol sonrası Ali Koç yönetimini istifaya davet etti. Bazı futbolcular oyundan çıkarken ıslıklı protestoya maruz kaldı.





Bu yenilginin ardından Fenerbahçe 75 puanda kalırken lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Beşiktaş puanını 55'e yükselterek 4. sırada yer aldı.





Sarı-lacivertliler, 35. haftada Başakşehir'e konuk olacak. Siyah-beyazlılar ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.





Derbi karşılaşmasında sarı kart gören Çağlar Söyüncü ile Beşiktaş takım kaptanı Mert Günok cezalı duruma düştü.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

13' Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruş sonrasında Arthur Masuaku'nun kaleye gönderdiği sert şutunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

26' Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda Mert Günok topu uzaklaştırmayı başardı.

36' Kazanılan penaltıda topun başına geçen Gedson Fernandes, vuruşunda İrfan Can Eğribayat'ı geçemedi.

44' Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golü ile maçta öne geçti. Mert Müldür'ün kısa düşen geri pasında araya giren Gedson Fernandes, ceza alanında sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşla topu İrfan Can Eğribayat'ın sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

İKİNCİ YARI

46' İsmail Yüksek'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Dusan Tadic'in hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşta Mert Günok topu uzaklaştırmayı başardı.

52' Fred'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Mert Günok iki hamlede topa hakim olmayı başardı.

74' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Talisca'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Mert Günok son anda köşeden topu uzaklaştırmayı başardı.

90+1' Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği ortada Skriniar, arka direğe hareketlenen Dzeko'ya kafayla aktardı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.





FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

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MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, 20 sezon sonra Fenerbahçe'yi iki maçta da yendi

Siyah-beyazlı ekip, 20 yıl sonra Fenerbahçe ile aynı sezonda oynadığı 2 lig maçını da kazandı. Son olarak 2004-2005 sezonunda hem iç sahada hem de deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden siyah-beyazlılar, o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda oynanan maçı 2-1 kazanmıştı. Beşiktaş, Kadıköy'de Daniel Pancu'nun kaleye geçtiği tarihi derbide sarı-lacivertli takımı 4-3 yenerek bir sezonda oynanan iki derbiyi de kazanmıştı. Siyah-beyazlılar, 20 senenin ardından Fenerbahçe'yi hem iç sahada hem de deplasmanda 1-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş'ı alkışladı

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakayı kazanan Beşiktaşlı futbolcuları alkışlayarak tebrik etti. Sarı-lacivertli futbolseverler, bitiş düdüğünün ardından galibiyeti kutlamak için taraftarının olduğu deplasman tribününe giden Beşiktaşlı futbolcuları alkışlarken, siyah-beyazlı yedek kulübesi de Fenerbahçe taraftarının jestine alkışla karşılık verdi.





Gedson Fernandes, bir derbiyi daha boş geçmedi

Beşiktaş'ın derbideki golünü kaydeden Gedson Fernandes, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti. Büyük maçları boş geçmeyen Portekizli oyuncu, Trabzonspor ve Galatasaray müsabakalarının ardından Fenerbahçe filelerini de havalandırdı.

Mourinho-Solskjaer rekabetinde Norveçli teknik adam öne geçti

Kadıköy'de oynanan derbi müsabakası Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer'in 6. kez birbirlerine rakip olmasına sahne oldu. Tamamı İngiltere'de olmak üzere daha önce 5 kez karşı karşıya gelen iki teknik adam, birbirlerine karşı 2'şer galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Solskjaer'in Beşiktaş'ı derbide Mourinho'nun Fenerbahçe'sini 1-0 yenerken rekabette Norveçli teknik adam 3 galibiyete ulaştı ve öne geçti. Öte yandan Solskjaer, Beşiktaş'ın başında çıktığı 2 derbi maçını da kazanmayı başardı.





Kadıköy'de "Yönetim İstifa" sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın öne geçmesinin ardından başkan Ali Koç ve yönetim aleyhine uzun süre tezahüratta bulundu.





Taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisine büyük ilgi gösterdi. Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde de tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde geniş güvenlik önemleri alındı.Stat civarındaki yollar trafiğe kapatılırken, içeri girişlerde taraftarların üzeri arandı.





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



