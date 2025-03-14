Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 önde tamamladığı mücadelede penaltı atışlarında İskoçya'nın Rangers takımına deplasmanda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.





Karşılaşma sonrası teknik direktör Jose Mourinho, oyuncularını tebrik ederken mücadelenin hakemi ve VAR'a tepki gösterdi.





Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

'Takımımla çok gurur duyuyorum'

"Yorumu bizi ilk maçtan sonra öldüren uzmanlara bırakıyorum. Kendileri dürüst ama sertlerdi. Bugün de dürüstçe yorum yapacaklardır. Takımımla çok gurur duyuyorum. Saha içinde savaşmaktan bahsettiniz ama oyun olarak da açık ara farkla daha iyi olan bizdik."





'Kafamdan geçenleri dile getiremem'

"Umuyorum UEFA cezalandırmıyordur beni. Kafamdan geçenleri dile getiremem, ceza alırım. Bugün olanlar, Budapeşte'nin sonucu değildir. Sıradan şeylerdir. United maçı, penaltılar, bugün olanlar..."

'Ben bir hayal kuruyordum'

"VAR hakemi dünyanın en iyilerinden biri deniyor, Van Bokel. Ben bir hayal kuruyordum, 5 kez başarmıştım ama oyuncularım ilk kez kazanacaktı. Bu hayali paylaşan herkes için üzgünüm. Kolay değil ama yola devam edeceğiz."





'Hepimiz birlikte kaybediyoruz'

"Tabii ki bir maçı böyle kaybedince üzülürsünüz. Penaltıyı kaçıranlar daha farklı hissediyorlar. Bu durumu sevmiyorum, çünkü hepimiz birlikte kaybediyoruz. Kaçıran oyuncular, yattıkları zaman kafalarında dönecektir. Oyuncular penaltıyı çalıştı, oyuncular sırayı aralarında belirledi. Futbol böyle maalesef. Maçı kaybeden penaltıyı kaçıranlar değil hepimiz."

'VAR'ın kötü uyku çekeceğini düşünmüyorum'

"Bu akşam VAR'ın kötü uyku çekeceğini düşünmüyorum. Sakince, yemeğini yedikten sonra uyuyacaktır. Milli maçlarda büyük bir maçta görev alacaktır ama bizim kaybımız büyük, hayallerimizi kaybettik bugün. Bunu çok haksız olduğunu düşünüyorum."





'Avrupa'da o gururu hissetmeden elenmedik'

"Avrupa arenasında zorluk yaşadık bu sezon. Listeye yazamadığımız oyuncular var. Oğuz Aydın olsa hızıyla nasıl olurdu diye düşünüyorum bugün. 14-15. maçı oynadık Avrupa'da. Eleneceksek, bu şekilde elenmek daha iyi. Başka takımlar gibi Avrupa'da o gururu hissetmeden elenmedik. Penaltıları kazansaydık bile bundan daha fazla gurur duyamazdım."



























