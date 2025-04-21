Fenerbahçe ile berabere kalan Kayserispor'da oyunculara coşkulu karşılama

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştığı müsabakada sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılarak hanesine 1 puan yazdırdı. Sar-kırmızılılar, bu sonucun ardından İstanbul dönüşünde coşkuyla karşılandı. Gece saatlerinde Kayseri’ye inen Kayserispor kafilesini karşılamak için Erkilet Havaalanı’na gelen yüzlerce taraftar, takımı meşale ve sloganlarla karşıladı.