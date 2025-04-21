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Fenerbahçe ile berabere kalan Kayserispor'da oyunculara coşkulu karşılama

Fenerbahçe ile berabere kalan Kayserispor'da oyunculara coşkulu karşılama

10:2221/04/2025, Pazartesi
IHA
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Kayserispor puanını 37’ye yükselterek ligde 13. sıradaki yerini korudu.
Kayserispor puanını 37’ye yükselterek ligde 13. sıradaki yerini korudu.

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Kayserispor kafilesi, havaalanında meşalelerle karşılandı.

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştığı müsabakada sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılarak hanesine 1 puan yazdırdı. Sar-kırmızılılar, bu sonucun ardından İstanbul dönüşünde coşkuyla karşılandı. Gece saatlerinde Kayseri’ye inen Kayserispor kafilesini karşılamak için Erkilet Havaalanı’na gelen yüzlerce taraftar, takımı meşale ve sloganlarla karşıladı.




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