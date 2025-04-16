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Fenerbahçe Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

15:3616/04/2025, Çarşamba
IHA
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Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü Bellona Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan günün antrenmanı salonda yapılan core çalışması ile başladı. Daha sonrasında ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı.


Dar alanda oynanan çift kale maçların ardından çalışma bireysel programlarla tamamlandı.


Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.




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