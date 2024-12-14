Fenerbahçe kritik Başakşehir maçına hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe yarın sahasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.