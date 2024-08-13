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Spor

Fenerbahçe tur için sahada

Fenerbafıçe, Şampiyonlar Ligi 3 eleme turu rövanş maçında bugün Lille'i ağırlıyor. Fransa'daki ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, bugün seyircisi önünde en az 2 farklı kazanarak adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Fenerbahçe rakibine elenmesi durumunda ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

09:12 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 09:28 - 13/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin ilk maçtaki tek golünü İrfan Can Kahveci atmıştı.
Fenerbahçe'nin ilk maçtaki tek golünü İrfan Can Kahveci atmıştı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.


İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almaya çalışacak. Fenerbahçe ayrıca 15 sezondur yer alamadığı Avrupa'nın bir numaralı kupasında mücadele etmek istiyor.





Tek farklı galibiyette maç uzayacak

Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak. Fransa ekibinin galibiyeti ve beraberliği play-off'a taşıyacağı eşleşmede, 1 farklı Fenerbahçe galibiyeti halinde ise Kadıköy'deki maç uzatmaya gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.




Play-off eşleşmesi belli

Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag / Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynayacak. Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.


Fenerbahçe-Lille maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe:
Livakovic, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Maximin, Tadic, Dzeko
Lille:
Chevalier, Meunier, Diakite, Riberio, Santos, Gudmundsson, Andre, Gomes, Haralddson, Cabella, David



#UEFA
#Fenerbahçe
#Lille
#Şampiyonlar Ligi
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