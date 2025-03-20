Fenerbahçe Opet Mersin maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final yarı finalinde yarın Çimsa ÇBK Mersin ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final yarı finalinde yarın Çimsa ÇBK Mersin'le karşılaşacak Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dörtlü Final organizasyonunun yapılacağı Edirne Spor Salonu'ndaki antrenman başantrenör Valerie Garnier yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, set organizasyonlarıyla devam etti. Oyuncular taktik antrenmanın ardından şut idmanıyla günü tamamladı.
Fenerbahçe Opet, yarın yapacağı şut antrenmanıyla hazırlıklarını tamamlayacak.
Fenerbahçe-Çimsa ÇBK Mersin yarı final müsabakası, yarın saat 17.00'de Edirne Spor Salonu'nda oynanacak.