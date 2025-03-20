Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali Edirne'de oynanacak

Kadınlar Türkiye Kupası 2025 Dörtlü Final müsabakaları, 21-23 Mart 2025 tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek. Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final müsabakalarında mücadele edecek takımlar da kente gelmeye başladı. Kente ilk gelen takım ise Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oldu. Toplam 27 kişiden oluşan kafile, Edirne'de konaklayacakları otele giriş yaptı. Kafile, Edirne Fenerbahçeliler Derneği üyeleri tarafından karşılandı. Edirne Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Mercan, takımın başentrenörü Valeri Garnier'e çiçek verdi. Mercan, takıma moral vermek için karşılama düzenlediklerini belirterek, "Fenerbahçe kadın basketbol takımımızı karşılamak için buradayız. Dörtlü Final Edirne'mizde, bu bizim için ayrı bir gurur. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı olarak, kupayı Edirne'de kaldırmak istiyoruz. Tüm Edirneli taraftarlarımızı da cuma günü saat 17.00'deki maça bekliyoruz. Kazanırsak da final karşılaşması pazar günü saat 16.00'da. Takımı karşıladık, kesinlikle mutlu oldular. Baş antrenörümüze çiçeğimizi takdim ettik, kaptanımıza da Edirne yazılı atkımızı takdim ettik. İnşallah güzel bir moral olur, yarınki Mersin maçını da alırız" şeklinde konuştu.