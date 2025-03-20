Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali Edirne'de oynanacak

Edirne'de yarın başlayacak Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali için takımlar kente gelmeye başladı. Finalin iddialı ekiplerinden Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, kalacakları otelde taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı.
Kadınlar Türkiye Kupası 2025 Dörtlü Final müsabakaları, 21-23 Mart 2025 tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek. Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final müsabakalarında mücadele edecek takımlar da kente gelmeye başladı. Kente ilk gelen takım ise Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oldu. Toplam 27 kişiden oluşan kafile, Edirne'de konaklayacakları otele giriş yaptı. Kafile, Edirne Fenerbahçeliler Derneği üyeleri tarafından karşılandı. Edirne Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Mercan, takımın başentrenörü Valeri Garnier'e çiçek verdi. Mercan, takıma moral vermek için karşılama düzenlediklerini belirterek, "Fenerbahçe kadın basketbol takımımızı karşılamak için buradayız. Dörtlü Final Edirne'mizde, bu bizim için ayrı bir gurur. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı olarak, kupayı Edirne'de kaldırmak istiyoruz. Tüm Edirneli taraftarlarımızı da cuma günü saat 17.00'deki maça bekliyoruz. Kazanırsak da final karşılaşması pazar günü saat 16.00'da. Takımı karşıladık, kesinlikle mutlu oldular. Baş antrenörümüze çiçeğimizi takdim ettik, kaptanımıza da Edirne yazılı atkımızı takdim ettik. İnşallah güzel bir moral olur, yarınki Mersin maçını da alırız" şeklinde konuştu.
DÖRTLÜ FİNALİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Türkiye Kupası müsabakalarında çeyrek finalde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 97-57 mağlup ederek dörtlü finale yükselirken, ÇİMSA ÇBK Mersin de konuk olduğu İlkem Yapı Tarsusspor'u 98-71 yenerek adını finale yazdırdı. Emlak Konut, sahasında BOTAŞ'ı 86-64 üstünlük kurarak dörtlü finale kalırken, Beşiktaş BOA da sahasında konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 81-67 mağlup ederek dörtlü final vizesini aldı.
FİNAL MAÇI PAZAR GÜNÜ
Edirne Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu kapsamında Fenerbahçe Opet yarın 17.00'de Çimsa ÇBK Mersin ile Beşiktaş BOA ise 20.30'da Emlak Konut ile karşılaşacak. İki karşılaşmanın galipleri, pazar günü saat 16.00'da kupanın sahibi olabilmek için karşı karşıya gelecek.