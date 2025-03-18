Fenerbahçe Opet Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Fenerbahçe Opet
Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet deplasmanda Nesibe Aydın'ı 97-57 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda konuk olduğu Nesibe Aydın'ı 97-57 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Sarı-lacivertliler, İlkem Yapı Tarsus - Çimsa ÇBK Mersin maçının galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. Yarı final müsabakası ise 21 Mart Cuma günü Edirne'de oynanacak.
PERİYOT SONUÇLARI:
1'İNCİ PERİYOT:
15-23
DEVRE:
29-51
3'ÜNCÜ PERİYOT:
40-74
MAÇTAKİ OYUNCU SAYILARI:
NESİBE AYDIN:
Nared 14, Wheeler 8, Scherf 6, Merve Arı 4, Damla Gezgin 5, Merve Uygül 4, İlayda Güner 8, Elif Çayır 3, Sevgi Tonguç 5, Wallace
FENERBAHÇE OPET:
Meesseman 17, Sevgi Uzun 6, Sabally 16, Allemand 12, Williams 16, Tilbe Şenyürek 8, Şerife Alperi Onar 7, Olcay Çakır Turgut 7, İdil Saçalır 7, Selen İrem Baş 1, Sudenur Akarpa, Ayşe Yılmaz
#Fenerbahçe Opet
#Kadınlar Türkiye Kupası
#Nesibe Aydın