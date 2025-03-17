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THY Avrupa Ligi'nde 30. hafta başlıyor

THY Avrupa Ligi'nde 30. hafta başlıyor

11:0117/03/2025, Pazartesi
AA
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Fenerbahçe Beko, Monaco'ya konuk olacak.
Fenerbahçe Beko, Monaco'ya konuk olacak.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 30. hafta heyecanı yaşanacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bu hafta deplasmanda parkeye çıkacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 30. hafta maçları, yarın, 20 ve 21 Mart'ta oynanacak.


Türk temsilcilerden Fenerbahçe Beko, 20 Mart Perşembe günü Fransa'nın Monaco takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Anadolu Efes ise 21 Mart Cuma günü Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak.


THY Avrupa Ligi'nde 30. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)


20 Mart Perşembe

21.00 Olympiakos (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

21.00 Monaco (Fransa)-Fenerbahçe Beko

22.15 Maccabi Playtika (İsrail)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.30 Baskonia (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

22.45 Real Madrid (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)


21 Mart Cuma

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-ALBA Berlin (Almanya)

22.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

22.45 Partizan (Sırbistan)-Anadolu Efes






#Euroleague
#Fenerbahçe Beko
#Anadolu Efes

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