Fenerbahçe Samsunspor maçına hazır

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında saat 19.00'da Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Taktiksel çalışmaların ardından yapılan bireysel çalışmalarla da antrenman noktalandı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Samsun'a gidecek.