Fenerbahçe Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe-Sivasspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele beINSports1'den naklen yayınlanıyor. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde oynanan AZ Alkmaar maçını 3-1 kaybeden sarı lacivertliler, bu karşılaşma ile moral arıyor.
12. dakikada Çağlar Söyüncü, Koita ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Çağlar yerine Djiku oyuna dahil oldu
24. dakikada Fenerbahçe, Mert Hakan'ın ortasında Samet Akaydin'in golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı 1-0 sona erdi.
Fenerbahçe-Sivasspor maçından notlar
Yaşadığı sakatlık sonrası ön çapraz bağ operasyonu geçiren Jayden Oosterwolde’nin yanı sıra tedavisi süren İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder kadroda yer almadı. Trabzonspor maçında sakatlanan ve AZ Alkmaar maçında riske edilmeyen Alexander Djiku ise yedek başladı. Levent Mercan ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin ile Mert Hakan Yandaş ligde ilk kez 11 başladı. Samet, bu sezon sadece Samsunspor maçında süre alırken, Mert Hakan ise 5 karşılaşmada sonradan dahil oldu.
10 Kasım nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Müsabaka öncesi Atatürk’ün sevdiği şarkılar stat hoparlöründen çalınırken, futbolcular ve hakemler seremoniye "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" pankartıyla çıktı. Maraton Tribünü’nde dev Türk bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk’ün gözlerinin yer aldığı pankart açıldı. Kuzey tribününde "Her günümüz sensin" pankartlar yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan müsabakada cezası nedeniyle tribünde oturan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor karşısında da tribünde yer aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor karşılaşmasının ardından Jose Mourinho'ya 1 maç, kaleci antrenörü Sandro Zufic'e de kırmızı kart cezasının haricinde 2 maç ceza vermişti.
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Net Global Sivasspor karşılaşmasıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. 2020-2021 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli takıma transfer olan Osayi-Samuel, 30 Ocak 2021'de oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında giydiği Fenerbahçe formasıyla 149 resmi maça çıkmıştı. 26 yaşındaki futbolcu, Net Global Sivasspor karşısında Süper Lig'de 100. maçına çıkarken, sarı-lacivertli takımla 150. resmi maçını oynadı.