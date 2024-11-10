Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele beINSports1'den naklen yayınlanıyor. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde oynanan AZ Alkmaar maçını 3-1 kaybeden sarı lacivertliler, bu karşılaşma ile moral arıyor.





Fenerbahçe-Sivasspor maçının önemli anları

12. dakikada Çağlar Söyüncü, Koita ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Çağlar yerine Djiku oyuna dahil oldu

24. dakikada Fenerbahçe, Mert Hakan'ın ortasında Samet Akaydin'in golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı 1-0 sona erdi.





İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Poungouras, Samuel, Charisis, Garry Rodrigues, Keita Balde, Koita













Fenerbahçe-Sivasspor maçından notlar

Yaşadığı sakatlık sonrası ön çapraz bağ operasyonu geçiren Jayden Oosterwolde’nin yanı sıra tedavisi süren İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder kadroda yer almadı. Trabzonspor maçında sakatlanan ve AZ Alkmaar maçında riske edilmeyen Alexander Djiku ise yedek başladı. Levent Mercan ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.





Samet Akaydin ve Mert Hakan Yandaş ilk kez 11’de

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin ile Mert Hakan Yandaş ligde ilk kez 11 başladı. Samet, bu sezon sadece Samsunspor maçında süre alırken, Mert Hakan ise 5 karşılaşmada sonradan dahil oldu.





Atatürk’e saygı duruşu ve anma

10 Kasım nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Müsabaka öncesi Atatürk’ün sevdiği şarkılar stat hoparlöründen çalınırken, futbolcular ve hakemler seremoniye "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" pankartıyla çıktı. Maraton Tribünü’nde dev Türk bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk’ün gözlerinin yer aldığı pankart açıldı. Kuzey tribününde "Her günümüz sensin" pankartlar yer aldı.





Jose Mourinho tribünde

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan müsabakada cezası nedeniyle tribünde oturan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor karşısında da tribünde yer aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor karşılaşmasının ardından Jose Mourinho'ya 1 maç, kaleci antrenörü Sandro Zufic'e de kırmızı kart cezasının haricinde 2 maç ceza vermişti.





Bright Osayi-Samuel 100. lig maçına çıktı

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Net Global Sivasspor karşılaşmasıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. 2020-2021 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli takıma transfer olan Osayi-Samuel, 30 Ocak 2021'de oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında giydiği Fenerbahçe formasıyla 149 resmi maça çıkmıştı. 26 yaşındaki futbolcu, Net Global Sivasspor karşısında Süper Lig'de 100. maçına çıkarken, sarı-lacivertli takımla 150. resmi maçını oynadı.







