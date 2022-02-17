Fenerbahçe-Slavia Prag | CANLI

BAL ligi mücadelesinde ilginç olay: Top toplayıcı çocuk golü engelledi

Beykoz'da, futbol sahalarında nadir görülen bir olay yaşandı. Geçtiğimiz pazar günü Beykoz 1908 ile Maltepespor arasında oynanan müsabakada, Maltepespor'un ağlara giden golünü top toplayıcı çocuk kurtardı. O anlar kameralara saniye saniye yansırken, golün engellenmesinden dolayı saha içerisinde tansiyon yükseldi.