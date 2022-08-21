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Son ana kadar Maxi Gomez

Maxi Gomez transferi için acele etmeyen Fenerbahçe, İspanya’da transfer tahtasının kapanacağı son güne kadar hamle yapmak için uygun bir an bekleyecek ve makul bir bonservis bedeliyle Uruguaylı golcüyü renklerine bağlamaya çalışacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe transfer haberleri: Maxi Gomezde son durum ne?
Maxi Gomez, Valencia formasıyla çıktığı 107 maçta 22 gol attı.

Fenerbahçe, forvet transferinde geri sayıma başladı. Sarı-lacivertli ekibin gündeminde Sörloth ve Maxi Gomes ikilisi var. İlk sırada ise Valencia’nın Uruguaylı golcü ismi Maxi Gomez’in yer aldığı kaydedildi.

Valencia’nın limitte yer açmak adına satmak istediği Gomez için Fenerbahçe acele etmiyor. Gomez ile her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, İspanyol kulübünün istediği 12 milyon euroluk bonservis bedelinde indirime gitmesini bekliyor.

Maxi Gomez transferi için acele etmeyen Fenerbahçe, İspanya’da transfer tahtasının kapanacağı son güne kadar hamle yapmak için uygun bir an bekleyecek ve makul bir bonservis bedeliyle Uruguaylı golcüyü renklerine bağlamaya çalışacak.

Finansal Fair Play kısıtlamalarından dolayı takıma takviye yapmakta zorlanan Valencia da Maxi Gomez’in Fenerbahçe’ye transferinin sonuçlanmasını bekliyor.

Maxi Gomez'de son durum ne? İspanyol basını da yazdı

İspanya’nın önde gelen gazetelerinden Marca da Fenerbahçe’nin Maxi Gomez transferi ile ilgili gelişmeleri okurlarına duyurdu.

Haberde, sarı-lacivertlilerin görüşmeleri yavaşlattığı ancak hala oyuncuyu transfer etme niyetinde olduğu belirtilirken, son güne kadar uygun bir anın bekleneceği ifade edildi.

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Maximiliano Gomez (@maxi_gomez9)'in paylaştığı bir gönderi

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