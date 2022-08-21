Son dakika: Sörloth Trabzonspor'a geri mi dönüyor?

Sezona iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, santrfor bölgesine takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor.

Eski golcülerinden Alexander Sörloth’u tekrar kadroya katmak isteyen bordo-mavililer, Leipzig ile görüşmelerini sürdürüyor.

Alexander Sörloth - Trabzonspor

Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda transferlerini gerçekleştiren yönetimin, Kopenhag maçı sonrası Norveçli futbolcuyu kadroya katmayı hedeflediği bildirildi.

Bundesliga'dan birkaç kulüp ile Fenerbahçe'nin de talip olduğu Sörloth'un eski takımına dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Sörloth'un Türkiye'deki performansı

Alexander Sörloth, 2019-20 sezonunda Trabzonspor forması giydi. Yıldız futbolcu, bordo-mavili kulüpte 34 maça çıkarak 24 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Sörloth Trabzonspor'a dönmek istiyor mu?

Norveçli milli futbolcu Sörloth, kariyerindeki en parlak dönemi yaşadığı Trabzonspor'a geri dönmeye sıcak bakıyor. 26 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerin Şampiyonlar Ligi play-off ikinci maçında Kopenhag'ı elemesi halinde kararını Trabzonspor'dan yana kullanarak futbolda en büyük organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde yeniden kendisini göstermeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe de Sörloth'u istiyor

Fenerbahçe, Valencia'nın Maxi Gomez için çok yüksek bir bonservis bedeli talep etmesinin ardından rotasını Alexander Sörloth'a çevirdi. Fakat oyuncunun sarı-lacivertli kulübe her ne pahasına olursa olsun transfer olmak istemediği ileri sürüldü.

Flaş gelişme: Leipzig'in Union Berlin maç kadrosundan çıkarıldı

Sörloth, takımı RB Leipzig'in Union Berlin ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Norveçli golcünün ayağında olan sakatlık sebebiyle riske edilmediği bildirildi.

Trabzonsporlu taraftarlar harekete geçti

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'a 5-2 mağlup oldu. Bordo-mavili taraftarlar bu sonucun ardından sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak, 'Alexander Sörloth'un' Trabzonspor'a geri gelmesi için isteklerde bulundu.

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RedBull Leipzig Twitter hesabı, Sörloth'u bize verin diyen Fenerbahçeli bir taraftara 'Hayır' cevabını verdi. pic.twitter.com/ICXGfIOqgY — SPOR (@yenisafakspor) July 9, 2022