Spor Fenerbahçe ve Beşiktaşın Kerem Aktürkoğlunu ellerinden nasıl kaçırdığı ortaya çıktı
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu'nu ellerinden nasıl kaçırdığı ortaya çıktı

Galatasaray'ın 24 Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kapsısından döndüğü ortaya çıktı. Kerem Aktürkoğlu’nun eski hocası Muammer Akçay, genç oyuncu için yapılan teklifleri açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe ve Beşiktaşın Kerem Aktürkoğlunu ellerinden nasıl kaçırdığı ortaya çıktı
Transfermarkt verilerine göre Kerem Aktürkoğlu'nun güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

Galatasaray'ın 23 yaşındaki genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'dan birçok takımın radarına girmiş durumda. Genç oyuncu son oynanılan Barcelona maçında da adından sıkça söz ettirdi ve Avrupa basını Kerem Aktürkoğlu'nu konuştu.

"200 bin TL verdiler"

Kerem'in eski hocası Muammer Akçay Sabah'a yaptığı açıklamada, genç oyuncunun Fenerbahçe Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü söyledi. Akçay, "Kerem, Erzincanspor'dayken Fenerbahçe'de istedi ama verdikleri rakam senelik 200 bin TL'ydi. Beşiktaş 400 bin TL teklif yaptı. Şakamı bu ya? Üstelik Kerem'in bonservis ücreti de yoktu" ifadelerini kullandı.

"15 bin TL'yi babası verdi"

Kerem'in bonservis ücretini babasının ödediğini belirten Muammer Akçay, "Erzincanspor, Kerem'in babasına '15 bin TL bonservis ücretini siz verin' dedi. Yani Kerem'in serbest kalma ücreti sadece 15 bin TL'ydi. Kerem'in babası Faruk Aktürkoğlu da 15 bin TL yatırdı ve sözleşmeye 15 bin TL ödenirse Kerem Aktürkoğlu serbest kalır diye eklediler'' dedi.

  • Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Kerem Aktürkoğlu bu sezon 41 maçta, 9 gol ve 9 asistle oynadı.

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