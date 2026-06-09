Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de 3. Kocaman dönemi başlıyor: 4 yardımcısı belli oldu

Fenerbahçe'de 3. Kocaman dönemi başlıyor: 4 yardımcısı belli oldu

11:139/06/2026, الثلاثاء
G: 9/06/2026, الثلاثاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
Son olarak 2017-18 sezonunda sarı-lacivertlilerde görev yapan Kocaman, 46 maçta kulübenin başında yer aldı ve maç başına 2.07 puan ortalamasıyla oynadı.
Son olarak 2017-18 sezonunda sarı-lacivertlilerde görev yapan Kocaman, 46 maçta kulübenin başında yer aldı ve maç başına 2.07 puan ortalamasıyla oynadı.

Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ın oturması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı öne sürülürken, Kocaman'ın teknik ekibinde yer alacak 4 yardımcı da belli oldu.

Fenerbahçe'de başkanlık görevine Aziz Yıldırım'ın gelmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim de netleşti. Sarı-lacivertlilerde yeni dönemde takımın başına Aykut Kocaman'ın geçmesi bekleniyor.

Aziz Yıldırım'ın mazbatasını aldıktan sonra resmi açıklamayı yapacağı öğrenilirken, deneyimli teknik adamın teknik ekibi de büyük ölçüde şekillendi. Sabah'ın haberine göre Kocaman'ın yardımcılıklarını kulübün eski futbolcuları üstlenecek.

Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Dirk Kuyt ve Pierre Webo'nun Aykut Kocaman'ın teknik ekibinde yer alacağı belirtilirken, yönetimin deneyimli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Volkan Demirel, Dirk Kuyt, Selçuk Şahin ve Pierre Webo.

Uzun süredir teknik direktörlük görevinden uzak kalan Aykut Kocaman, son olarak 2021 yılında görev yapmıştı. Tecrübeli teknik adam, yaklaşık 4 yıl 8 ay sonra yeniden kulübeye dönecek.




#Fenerbahçe
#Aykut Kocaman
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12 Haziran Cuma günü okullar tatil mi? Cuma günü okul var mı? MEB duyurdu