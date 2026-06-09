Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ın oturması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı öne sürülürken, Kocaman'ın teknik ekibinde yer alacak 4 yardımcı da belli oldu.
Fenerbahçe'de başkanlık görevine Aziz Yıldırım'ın gelmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim de netleşti. Sarı-lacivertlilerde yeni dönemde takımın başına Aykut Kocaman'ın geçmesi bekleniyor.
Aziz Yıldırım'ın mazbatasını aldıktan sonra resmi açıklamayı yapacağı öğrenilirken, deneyimli teknik adamın teknik ekibi de büyük ölçüde şekillendi. Sabah'ın haberine göre Kocaman'ın yardımcılıklarını kulübün eski futbolcuları üstlenecek.
Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Dirk Kuyt ve Pierre Webo'nun Aykut Kocaman'ın teknik ekibinde yer alacağı belirtilirken, yönetimin deneyimli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Uzun süredir teknik direktörlük görevinden uzak kalan Aykut Kocaman, son olarak 2021 yılında görev yapmıştı. Tecrübeli teknik adam, yaklaşık 4 yıl 8 ay sonra yeniden kulübeye dönecek.