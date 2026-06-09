Fenerbahçe'den yeni Sidiki Cherif kararı

Nisan ayında gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında Sidiki Cherif'in transfer maliyetini sert sözlerle eleştiren Yıldırım,

"Bu Sidiki Cherif'i kim aldı? Merak ediyorum. Hangi akıl aldı? Yazık ya. 22 milyon diyorlar. Maliyeti en az 30-35'tir vergilerle