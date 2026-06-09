Fenerbahçe'den yeni Sidiki Cherif kararı

Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gözler kadro yapılanmasına çevrildi. Seçim sürecinde Sidiki Cherif'e yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Yıldırım, genç Fransız forvetin geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Fenerbahçe'de başkanlık görevine Aziz Yıldırım'ın gelmesinin ardından gözler yeni sezonun kadro planlamasına çevrildi. Sarı-lacivertli yönetim, transfer çalışmalarını sürdürürken genç forvet Sidiki Cherif'in geleceği de netlik kazandı.
Seçim sürecinde Sidiki Cherif hakkında yaptığı eleştirilerle gündeme gelen Aziz Yıldırım'ın, genç futbolcu konusunda kararını verdiği öğrenildi. Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, gelecek sezon Sidiki Cherif'i kadroda tutmayı planlıyor.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy transferleri için çalışmalarını sürdürürken, Sidiki Cherif'i de takımda tutarak forvet hattındaki rekabeti artırmayı hedefliyor.
Cherif, sarı-lacivertli formayla geride bıraktığımız sezon toplamda 16 karşılaşmaya çıkarken 3 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi.